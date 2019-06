Mercosur-Ue: Macri, “l’accordo è la cosa più importante firmata nella nostra storia” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In rappresentanza dei paesi che compongono il Mercosur, per noi è un giorno storico. È l’accordo più importante che abbiamo firmato nella nostra storia. Ci sono voluti venti anni, ma abbiamo raggiunto un momento nel tempo in cui si sono incontrati molti leader di buona volontà per trasformare ciò in realtà”, ha affermato Macri. “Questa è una grande opportunità di crescita, di occupazione, di occasioni per la regione e ovviamente anche per l’Europa”, ha sottolineato il presidente dell’Argentina. Gli altri paesi del Mercato comune dell’America del Sud sono il Brasile, il Paraguay e l’Uruguay (il Venezuela è sospeso). (segue) (Abu)