Migranti: Pinotti (Pd) su Sea Watch, vicinanza a motovedetta Finanza, nave usata da strumentalmente da governo

- La senatrice del Pd, Roberta Pinotti, ex ministro della Difesa, scrive su Facebook: "Esprimo la nostra vicinanza e solidarieta' alla Guardia di finanza e all'equipaggio della motovedetta speronata dalla nave Sea Watch, che ha dovuto fronteggiare una situazione di altissima difficoltà e pericolosa. Al di la' delle nostre valutazioni negative sulle azioni politiche, sugli atti legislativi e suoi toni scomposti del ministro degli interni, che ha agito per alzare la tensione e non per risolvere i problemi, noi - precisa - siamo a fianco dei nostri operatori che assolvono quotidianamente al proprio dovere con professionalità e umanità. E' lampante che la nave Sea Watch sia stata usata dall'esecutivo in maniera spregiudicata per sviare l'attenzione dai pesantissimi fallimenti del governo, economici e nella gestione stessa della questione migratoria. La solita inaccettabile strategia mediatica che in maniera spregiudicata gioca con la vita delle persone", conclude. (Rin)