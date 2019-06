Torino: Dialoghi sulla salute a piazza d'Armi, musica e dibattiti dall'1 al 6 luglio

- Il benessere e la qualità della vita dei torinesi sono al centro di “Dialoghi sulla Salute 2019”, evento promosso dalla Città di Torino, Divisione Servizi sociali che si svolge dal 28 giugno al 13 luglio. E’ ospitato, per il terzo anno consecutivo, nell’ambito dell’iniziativa “Estate in piazza d’Armi”. Nel parco Cavalieri di Vittorio Veneto un programma di giochi, musica, arte, letture e dibattiti fanno da corollario ai temi della salute dei giovani, della prevenzione delle malattie, delle reti del benessere e, ancora, di sport per una vita più sana e di inclusione. Negli anni è accresciuta la sensibilità e l’attenzione delle persone al benessere psico-fisico e, fin dal 2008, la Città si è fatta portavoce di questa nuova sensibilità attraverso il progetto “La salute in Comune”, di cui i “Dialoghi sulla Salute” ne rappresentano la continuità. Gli appuntamenti sono gratuiti e aperti a tutti i cittadini. Collaborano alla realizzazione dell’evento la Circoscrizione 2, l’ASL Torino, le Farmacie Comunali, le Biblioteche Civiche Torinesi, il Polo Cittadino della Salute, la Centrale del Latte, l’Associazione Volonwrite, il Motore di Ricerca ed è un’iniziativa della Rete in Movimento di Città Sane. (segue) (Rpi)