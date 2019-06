Torino: Dialoghi sulla salute a piazza d'Armi, musica e dibattiti dall'1 al 6 luglio (2)

- Il programma dei “DIALOGHI SULLA SALUTE” propone ai cittadini numerosi appuntamenti:lunedì 1 luglio, spazio eventi dalle 18.00 alle 19.00“Le attività delle Biblioteche Civiche Torinesi per promuovere il benessere nella comunità cittadina” - interviene Cecilia Cognigni, bibliotecariamartedì 2 luglio, spazio eventi dalle 18.00 alle 19.00“Amoreaquattrozampe: educazione e terapia assistita con i cani” – intervengono i rappresentanti di CAD Il Lauro, Associazione Contesto e dell’Ufficio tutela animali del Comune di Torinomercoledì 3 luglio, spazio eventi dalle 18.00 alle 19.00“Affidi diurni di persone con disabilità, tra sfide e opportunità” - intervengono i rappresentanti dell’Ufficio disabili del Comune di Torino e dell’Associazione ProAffidogiovedì 4 luglio, spazio eventi dalle 18.00 alle 19.00“Le reti del benessere” - intervengono i protagonisti del progetto CoCity del Comune di Torinovenerdì 5 luglio, spazio eventi dalle 18.00 alle 19.00“Torino è una città in salute?” - intervengono Sonia Schellino, assessora al Welfare della Città di Torino, Monica Lo Cascio, direttore della Divisione Servizi sociali della Città di Torino, Valerio Fabio Alberti, direttore generale ASL Torino e Davide Cocirio, amministratore delegato di Farmacie comunali di Torino.sabato 6 luglio, spazio eventi dalle 18.00 alle 19.00“Sport, inclusione, disabilità - Esperienze a confronto” – intervengono alcuni atleti delle federazioni sportive aderenti al CIP - Comitato Italiano ParalimpicoI LABORATORIBOLLE DI SAPONE, GIOCOLERIA E COSTRUZIONE, 1, 2, 3, 4, e 5 luglio dalle 14.30 alle 17.00a cura dell’Area laboratori del Gruppo Artistico Tecnico (G.A.T.)- Opificio delle Arti della Città di Torino.Un laboratorio interattivo per entrare nel mondo magico delle bolle e, per chi lo desidera, a giorni alterni, si potranno costruire materiali da utilizzare nella giocoleria.CARTAPESTA 1 e 5 luglio dalle 16.00 alle 18.00a cura dell’Area laboratori PassepartoutLa cartapesta è una tecnica antica e povera che utilizza carta di riciclo. In questo laboratorio si lavorerà con la tecnica a strati, utilizzando la colla da tappezziere e strisce di carta ottenute dai volantini pubblicitari per realizzare vari soggetti come animali, oggetti o personaggi rivestiti con il colore della carta dei volantini.L’attività è adatta a tutti.EDUCAZIONE E TERAPIA ASSISTITA CON I CANI 2 luglio dalle 16.00 alle 18.00a cura di C.A.D. IL LAURO, da anni accreditato come servizio diurno con la Città di Torino.Adulti e bambini, guidati da personale esperto, potranno cimentarsi in varie attività con i cani.PITTURA 2 e 3 luglio dalle 16.00 alle 18.00a cura dell’Area laboratori PassepartoutLe attività proposte con materiali diversi saranno di gruppo e individuali. Tutti potranno esprimersi attraverso la realizzazione di opere collettive o singole e rilassarsi colorando immagini di pittori famosi. L’attività è adatta a tutti.“FRAMMENTI DI BELLEZZA” (OREFICERA) 1 e 3 luglio dalle 16 alle 18.00A cura del Laboratorio Forma e Materia della Città di Torino.I partecipanti potranno realizzare monili assemblando pezzi diversi di metalli (alpacca, ottone, rame).L’attività è adatta a tutti.LABORATORIO DI ORTO E RICICLO 3 luglio dalle 14.30 alle 17.00a cura di C.A.D. LA LUNA, da anni accreditato come servizio diurno con la Città di Torino.L’attività è dedicata ai bambini: potranno imparare a coltivare l’orto utilizzando i semi che saranno piantati all’interno di bottiglie di plastica.CERAMICA 4 luglio dalle 16.00 alle 18.00a cura dell’Area laboratori PassepartoutCon l’argilla, materiale antichissimo, i partecipanti potranno creare piccole sculture o realizzare manufatti di uso quotidiano attraverso l’apprendimento di semplici tecniche. I lavori sono personalizzabili con ossidi e pigmenti.L’attività è adatta a tutti.PET-THERAPY 5 luglio dalle 16.00 alle 18.00a cura dell’associazione ContestoAdulti e bambini, con il supporto di personale esperto, potranno sperimentare varie attività con i cani. (segue) (Rpi)