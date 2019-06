Torino: Dialoghi sulla salute a piazza d'Armi, musica e dibattiti dall'1 al 6 luglio (3)

- ATTIVITA’STREET ART 1, 3 e 5 luglio dalle 15.00 alle 17.00a cura dell’associazione Large MotiveIl progetto Graffiti Lab nasce per dare l’opportunità a chi lo desidera di svilupparetecnicamente e progettualmente l'arte del graffito. L’attività, diretta dall'artista Karim Cherif, ideatore del progetto “Panchine rosse”, oltre a fornire gli strumenti per avvicinare i ragazzi a una delle tecniche più utilizzate di riqualificazione urbana, si propone di educarli al rispetto dello spazio pubblico.RAP 2, 3 e 4 luglio dalle 17.00 alle 19.00a cura dell’associazione Large MotiveIl laboratorio rap unisce la scrittura creativa all’utilizzo della musica rap/trap, una miscela innovativa che, partendo dalle emozioni, diventa strumento di collaborazione e di cooperazione. Un percorso che permette di sviluppare la percezione del ritmo, stimolare il controllo del proprio corpo e la coordinazione. Una sollecitazione per imparare il rispetto e l’importanza del proprio ruolo all’interno del gruppo.I ragazzi coinvolti saranno affiancati dall'artista Marco “Zuli” Zuliani, dell’associazione Large Motive, nell’elaborazione di testi e avranno la possibilità di registrare i propri brani.YOGA DELLA RISATA E YOGA SULLA SEDIA 1, 3 e 4 luglio dalle 16.00 alle 18.00a cura dell’associazione SCRIBASi tratta di una tecnica originale di Madan Kataria, che aiuta a ridere senza motivo, come forma di esercizio. La pratica delle risate si unisce a quella della respirazione (Hasya Yoga) per abbassare lo stress, migliorare la circolazione e la respirazione, ma soprattutto il buonumore, l’autostima e le relazioni interpersonali.La sessione sulla sedia è dedicata alle persone che hanno difficoltà a muoversi.CORSO DI DANZE POPOLARI INTERNAZIONALI 3 luglio dalle 16.30 alle 18.00a cura dell’associazione BaldanzaL’associazione raggruppa persone che praticano e ripropongono le danze folcloristiche, da quelle occitane a quelle francesi.NATI PER LEGGERE 1 luglio dalle 16.00 alle 17.00a cura delle Biblioteche Civiche Torinesi, in collaborazione con i volontari del Servizio civile universale“Alla scoperta degli albi illustrati” letture e giochi con le storie e con i libri per bambini.Per partecipare ai laboratori pomeridiani è richiesta l’iscrizione telefonando al numero 011.01128007 oppure inviando una email a pass@comune.torino.itCONCERTIDODO E CHARLY 3 luglio dalle 21.00 alle 23.00Dodo e Charly, ovvero il funambolico Dodo “Harmonica Kid” Belcastro, con le sue armoniche roventi e la sua drum-machine a pedali, sarà accompagnato dallo spericolato Charlie alla chitarra e alla voce, con un repertorio di blues, country, swing e rock’n’roll.LIBERI DENTRO 5 luglio dalle 21.00 alle 23.00L’associazione Arte di Vivere, coinvolta nel progetto Motore di Ricerca della Città di Torino, propone una serata musicale con il gruppo integrato “Liberi Dentro”.GRUPPI FINALISTI: 6 luglio dalle 21.30 alle 23.00GTT - Gruppo Trambusti Torinesi, 2° classificato da Pagella Non Solo Rock 2019Il Gruppo Trambusti Torinesi formato da Paolo Caforio, Francesco D'Urso, Dario Sergi e Gabriele Volpe, nasce nel 2015 dalla voglia di suonare di Gabriele e Francesco, per poi esordire sul palco a settembre 2016 con una band formata dai due fondatori, Paolo Caforio e Leone Luzzatto. Nel 2018 esce il primo pezzo "Sei tu il mio panorama". Dopo cambi di formazione e numerosi concerti nei locali di Torino, il gruppo porta i suoi primi inediti in giro per il capoluogo piemontese.I Mazaratee da Stati Generali Arezzo Wave.Sono un power trio: Chris Serazzi, suo fratello Michael e Federico Giolito, cresciuti a pane e rock’n’roll (sono tutti e tre figli di musicisti). Suonano un ruvido funk-rock cantato in inglese. La loro musica conosce a fondo i grandi musicisti degli anni ’70 e sa mescolarli con influenze più recenti (i loro artisti preferiti sono Prince, Lenny Kravitz, Jamiroquai). Le canzoni dei Mazaratee sono dirette e scorrevoli, con il giusto spazio lasciato a improvvisazioni strumentali e alla voce di Chris. La dimensione live è certamente la loro preferita e dal palco trasmettono forza e allegria. (Rpi)