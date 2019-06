Egitto-Russia: al Sisi incontra Putin, focus sulla cooperazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdul-Fattah al Sisi, ha incontrato l'omologo russo Vladimir Putin a Osaka a margine del vertice del G20, secondo quanto riportato dal quotidiano di stato "Al Ahram". Putin ha confermato che il suo paese attribuisce particolare importanza allo sviluppo dei suoi legami con l'Egitto nel prossimo periodo nel quadro dell'accordo di associazione e cooperazione strategica. Al Sisi ha confermato le aspirazioni del suo paese ad approfondire i legami bilaterali con la Russia a tutti i livelli, riferendosi a una serie di progetti congiunti tra cui la costruzione della prima centrale nucleare egiziana di Dabaa e la Zona Industriale Russa (RIZ) nella Zona Economica del Canale di Suez (SCZone), che svilupperebbe legami economici a livelli senza precedenti. I due hanno discusso delle opportunità di cooperazione trilaterale in Africa alla luce della presidenza egiziana dell'Unione africana (UA). Hanno concordato di trasformare in risultati pratici efficaci le raccomandazioni di questo Vertice in favore dei popoli africani per creare un quadro per un'associazione sostenibile e la cooperazione tra Russia e Africa. Hanno anche parlato dei preparativi per il vertice Africa-Russia che si terranno il prossimo ottobre a Mosca.(Res)