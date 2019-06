Migranti: Sardone (Misto) a Sala su Sea Watch, vergognoso che benedica azione illegale capitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Silvia Sardone, consigliere comunale ed europarlamentare della Lega, commenta in una nota le dichiarazioni rilasciate questa mattina dal sindaco Sala in merito alla vicenda della Sea Watch: "Fa sorridere che il sindaco Sala parli di disumanità a proposito della Sea Watch, quando la sua amministrazione ha accolto indiscriminatamente migliaia di clandestini per poi abbandonarli al proprio destino all'interno di edifici dismessi, parchi e stazioni. Per la sinistra l'unica cosa che conta è accogliere senza pensare al modo in cui lo si fa. Organizzano marce per chiedere sempre più migranti e tavolate multietniche per far vedere a tutti quanto sono bravi e accoglienti, poi però finisce tutto lì e a pagarne le conseguenze sono i milanesi che spesso si trovano degrado e criminalità sotto casa perché queste persone finiscono per strada". "Preoccupa che il sindaco di una città così importante come Milano dica che la capitana della Sea Watch abbia fatto il suo dovere - ha concluso Sardone - Quindi per Sala è giusto speronare la motovedetta della Finanza mettendo a rischio i suoi agenti? Che bel senso delle istituzioni non difendere lo Stato e chi ci difende ogni giorno. In questo modo si legittima di fatto una condotta criminale che ha apertamente sfidato lo Stato italiano. Capisco che per Sala e la sua giunta i migranti siano il primo pensiero una volta svegli al mattino, ma devono anche rendersi conto che esiste un decreto sicurezza controfirmato dal Presidente della Repubblica e soprattutto che le disposizioni delle forze dell'ordine non sono carta straccia". (com)