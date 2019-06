Autostrade: A4 Mi-Bs, chiuso per una notte l'allacciamento con A58

- Autostrade comunica in una nota che sulla A4 Milano-Brescia, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di martedì 2 alle 5 di mercoledì 3 luglio, per chi proviene da Venezia/Brescia, sarà chiuso l'allacciamento con la A58 Tangenziale est esterna di Milano, verso Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Cavenago, percorrere la SP176 e immettersi sulla A58 Tangenziale est esterna di Milano, dalla stazione di Gessate oppure uscire alla stazione autostradale di Agrate Brianza, e rientrare dalla medesima verso Brescia/Venezia, per proseguire sulla A58 Tangenziale est esterna di Milano. (com)