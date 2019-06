Energia: Putin, stiamo valutando nuovi progetti congiunti con Tokyo in ambito nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Federazione Russa stanno valutando la possibilità di avviare, in collaborazione con il Giappone, una serie di nuovi progetti e attività nel settore nucleare di alcuni paesi in via di sviluppo. Lo ha dichiarato oggi il capo dello Stato russo, Vladimir Putin, al termine di un incontro con il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, organizzato a margine del vertice del G20 attualmente in corso ad Osaka. “Rosatom, la nostra società statale per l’energia atomica, sta lavorando ancora oggi per eliminare le conseguenze dovute all’incidente della centrale di Fukushima. Oltre a questo e ad una serie di altre attività già in corso, stiamo valutando la possibilità di avviarne di nuove in alcuni paesi in via di sviluppo”, ha detto Putin.(Git)