Russia-Giappone: Putin, buoni progressi riscontrati nel quadro dei colloqui di pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui tra Russia e Giappone relativi alla sovranità sulle isole Curili Meridionali, e tesi a giungere alla firma di un trattato di pace tra i due paesi, potrebbero protrarsi per anni. Lo ha dichiarato il mese scorso il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov ribadendo la difficoltà dei negoziati in atto tra i leader dei due paesi – il presidente russo Vladimir Putin e il premier giapponese Shinzo Abe – e tra i rispettivi governi. Stando a una fonte anonima vicina all’amministrazione presidenziale russa, citata dal sito d’informazione “Rbc”, il Cremlino ha deciso di chiudere a qualunque ipotesi di una cessione anche parziale delle isole contese al Giappone: se confermata, tale decisione potrebbe segnare il naufragio dell’intenso sforzo negoziale intrapreso dal premier Abe lo scorso anno. Secondo la fonte, “non esiste alcun piano” per il trasferimento delle Curili al Giappone; una seconda fonte anonima, descritta come vicina al ministero degli Esteri russo, lo ha confermato nella giornata di ieri, aggiungendo che tale rifiuto non è stato esplicitato pubblicamente e in via definitiva “solamente per ragioni diplomatiche”. La fonte ministeriale ha dichiarato infine che il Cremlino non crede il Giappone accetterà un accordo che preveda il riconoscimento della sovranità russa sulle Curili. (segue) (Git)