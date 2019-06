Libia: Governo ad interim, l'uccisione di soldati Lna feriti nell'ospedale di Gharian è un crimine di guerra

- Il governo libico ad interim non riconosciuto dell’est, guidato da Abdullah al-Thinni, ha condannato "con parole forti" quello che ha definito "l'atto criminale di uccidere un certo numero di soldati dell'Esercito nazionale libico ricoverati nell'ospedale di Gharian da gruppi terroristici guidati dall'odio verso il popolo libico e i soldati della Libia”. "Questo atto è un crimine che viene respinto da tutte le convenzioni e accordi umanitari e denunciato da tutte le convenzioni militari che criminalizzano l'uccisione di feriti e prigionieri", ha dichiarato il governo ad interim in una nota ufficiale diffusa oggi da al Baida. "Questo flagrante crimine è la prova di quanto siano simili a allo Stato islamico queste milizie", in riferimento ai gruppi armati che combattono al fiano del Governo di accordo nazionale, guidato da Fayez al-Sarraj. L'esecutivo ha anche condannato quello che ha definito il "sospetto silenzio" della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), guidata da Ghassan Salamé, su "questo terribile crimine", accusando L’Unsmil di "ospitare i criminali, coprire i loro crimini e coprire le loro atrocità”.(Lit)