Ue: Giorgetti, non andrò in Europa, non adatto a fare Commissario

Roma, 29 giu 15:25 - (Agenzia Nova) - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giarcarlo Giorgetti, ha detto di non essere "interessato a fare Commissario europeo" oltre a non essere "adatto a farlo". Dagli schermi di "L'Intervista" su Skytg24, l'esponente della Lega ha aggiunto: "Il governo si sta orientando su altre soluzioni. Escludo che andrò in Europa". (Rin)