Migranti: Salvini, 9 luglio a Mineo, ospiti centro saranno zero

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una diretta Facebook, ha annunciato: "Il 9 luglio sarò a Mineo per un'altra promessa mantenuta". Il titolare del Viminale ricordando la battaglia della Lega quando era all'opposizione per la chiusura del centro per richiedenti asilo in provincia di Catania, ha anticipato: "Gli ospiti che erano arrivati a 3.000, il 9 luglio saranno zero". (Rin)