Sport: Sala, niente Europa League per il Milan? Piccola ricaduta sul turismo

- In merito al fatto che il Milan abbia deciso di non disputare l'Europa League, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine delle celebrazioni dei 25 anni di Emergency nel capoluogo lombardo, ha replicato: “C’e una ricaduta sul turismo piccola ma certamente c'è. Se questo servirà al Milan per mettersi a posto e in ordine sarà l'aspetto positivo della questione. Certamente qualcosa si perde, anche per gli alberghi.” (Rem)