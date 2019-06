Calabria: Salvini, martedì a Limbadi per restituire bene confiscato a 'ndrangheta

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una diretta Facebook, ha annunciato: "Martedì sarò in Calabria, a Limbadi, per restituire un bene confiscato all'''ndrangheta". (Rin)