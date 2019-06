Bulgaria: vicepremier, Nord Macedonia invitata a iniziative cooperazione nel Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria ha invitato la Macedonia del Nord ad aderire ufficialmente all’Organizzazione per la cooperazione economica nel Mar Nero. Lo ha dichiarato il vicepremier e capo della diplomazia di Sofia, Ekaterina Zaharieva, durante l’apertura della 40ma riunione dei ministri degli Esteri dei paesi aderenti all’Organizzazione. Stando alle informazioni diffuse dall’agenzia di stampa “Sofia News Agency”, la riunione si è incentrata sulla discussione di una serie di questioni rilevanti nel quadro della cooperazione multilaterale nei settori della cultura, dei trasporti e dell’ambiente. “Vogliamo che la leadership politica si occupi di cultura in una misura maggiore, e in questo senso la riunione a livello dei ministri della Cultura che abbiamo organizzato nel corso della nostra presidenza di turno si è rivelata determinante”, ha detto Zaharieva. (Bus)