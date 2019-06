G20: Brunetta (FI), Italia ininfluente, Conte comparsa ad Osaka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, commenta in una nota: "Il G20 di Osaka aveva in agenda la discussione dell'indebolimento del multilateralismo e del processo teso a conseguire il liberalismo globale degli scambi. Di questo hanno parlato i leader dei paesi più importanti del mondo. Tutti tranne l'Italia. Il premier Conte, infatti, a Osaka ha è andato soltanto per fare da comparsa, non invitato nemmeno a parlare di globalizzazione e libero scambio, che pure per l'Italia è fondamentale, considerando che è una economia fortemente basata sull'export. Questo tema è stato lasciato ai big - sottolinea - come Donald Trump e Xi Jiping, che si sono rubati la scena sull'accordo necessario a porre fine alla guerra dei dazi".(Com)