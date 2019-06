Migranti: de Magistris a "Napoli, mare di pace", dedico corteo a capitana Sea Watch, governo vergogna

- E' in corso a Napoli il corteo di barche promosso dal sindaco del capoluogo campano, Luigi de Magistris, per promuovere un Mediterraneo "mare di pace". La manifestazione, programmata da tempo, si tiene all'indomani dell'esito della vicenda Sea Watch che, oltre allo sbarco dei migranti, ha visto anche l'arresto a Lampedusa della comandante, Carola Rackete. Proprio alla capitana il primo cittadino di Napoli ha quindi deciso di dedicare l'iniziativa perché "arrestare Carola Rackete significa arrestare l'umanità. Provo vergogna in questo momento di essere rappresentato da questo governo", ha concluso prima di salpare. (Rin)