Litorale romano: nasce il "brand Anzio", esposto in piazza Pia lo stendardo di 7 metri con il nuovo logo turistico della città

- "Con l'esposizione in piazza Pia di uno stendardo, alto sette metri, questa mattina è nato ufficialmente il brand turistico di Anzio. A dominare la scena la meravigliosa gorgonia gialla di Anzio, scoperta dai sub di LineaBlu nella secca di Costacuti. All'interno della gorgonia, stilizzata nel logo, grazie all'estro dello studio Creativo che ha lavorato all'innovativo progetto, è raffigurato il volto bendato della Dea Fortuna, già simbolo del logo istituzionale della città di Anzio. Mare, storia e cultura: intorno a queste tre parole chiave, dopo un lungo studio, è nato il logo del primo ufficio promozione turistica del comune di Anzio che, entro luglio, aprirà al pubblico, nei locali di piazza Pia 19". È quanto si legge in una nota del comune di Anzio. "Il brand dell'ufficio promozione turistica - aggiunge - è stato fortemente voluto dal sindaco, Candido De Angelis, per dare impulso al rinascimento culturale e turistico della città di Anzio. Si tratta di un progetto inimitabile, che abbina l'unicità della gorgonia gialla anziate al fascino ed alla bellezza della Dea Fortuna. L'ufficio promozione turistica che, con un forte orientamento all'utente finale, riporta nell'insegna la denominazione 'Ufficio del Turista', ad oggi 'workinprogress', stupirà il visitatore con un percorso interno, rivolto alle eccellenze di Anzio e con una novità tecnologica esterna, che risulterà una preziosa fonte di informazioni per i cittadini ed i turisti. Dalla giornata di oggi, in coincidenza della solenne 'Processione per terra e per mare', in onore di S. Antonio di Padova e del grande concerto di Arisa, previsto per domani, l'originale logo dell'ufficio promozione turistica città di Anzio, splende al pubblico, all'esterno dei locali di piazza Pia 19, tramite l'imponente stendardo alto sette metri".(Com)