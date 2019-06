Bulgaria: ministero Finanze, surplus bilancio statale si attesta a 1,54 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il surplus del bilancio statale della Bulgaria nei primi cinque mesi di quest’anno si è attestato a 3,03 miliardi di lev (circa 1,54 miliardi di euro). Lo riferisce il quotidiano “Sofia Globe”, aggiungendo che la cifra corrisponde al 2,6 per cento nel Prodotto interno lordo (Pil) stimato per l’anno corrente. Secondo quanto si apprende dal ministero delle Finanze di Sofia, il surplus ha registrato un aumento dell’1,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018, e dovrebbe attestarsi a 3,2 miliardi di lev (circa 1,6 miliardi di euro) alla fine di questo mese. (Bus)