Arabia Saudita-Usa: Bin Salman parla di grandi risultati nell'incontro con Trump

- Il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, si è incontrato questa mattina con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a margine del vertice del G20 di Osama in Giappone, e ha elogiato i "grandi risultati" ottenuti nelle relazioni tra i due paesi, sottolineando che è necessario fare di più. "Con te, signor presidente, abbiamo ottenuto un sacco di grandi risultati, dal lato politico, dalla parte della sicurezza, dal lato militare e dal lato economico", ha detto il principe ereditario durante una colazione di lavoro a margine del vertice del G20 in Giappone. Trump ha elogiato il "lavoro spettacolare" che il principe ereditario sta facendo con le riforme nel Regno, evidenziando ciò che ha fatto soprattutto per le donne. "È un onore essere con il principe ereditario dell'Arabia Saudita, un uomo che ha fatto davvero cose negli ultimi cinque anni in termini di apertura dell'Arabia Saudita", ha detto Trump, secondo l’agenzia di stampa saudita “Spa”. "È come una rivoluzione in un modo molto positivo. "Hai fatto un lavoro spettacolare", ha detto Trump. "Abbiamo avuto alcuni incontri sul commercio, sullo sviluppo economico e sui militari, naturalmente, e gli incontri sono stati davvero fantastici", ha aggiunto Trump. Il principe ereditario ha affermato che la cooperazione andrà a beneficio di entrambi i paesi "per la crescita del Pil e la creazione di posti di lavoro e una maggiore sicurezza".(Lit)