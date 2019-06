Roma: Casu (Pd), Papa esorta ad agire, serve riscossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel giorno in cui Roma ricorda i Santi Pietro e Paolo lo sguardo di Papa Francesco si rivolge al dramma che vivono ogni giorno i romani e li esorta a reagire con senso civico d'innanzi ai problemi della città. Roma è in ginocchio, solo attraverso una riscossa civica e politica che veda coinvolte tutte le migliori energie della città può rialzarsi". Lo afferma, in una nota, Andrea Casu, segretario romano del Pd. (Com)