Corea del Sud-Usa: Trump giunto a Seul, incontrerà Moon e visiterà zona demilitarizzata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è giunto in Corea del Sud, per incontrare l’omologo sudcoreano, Moon Jae-in. Entrambi i leader sono arrivati dal Giappone, dove hanno partecipato, a osaka, al vertice dei capi di Stato e di governo del G20. A Seul è in programma una cena nella Casa Blu, la residenza presidenziale. Trump incontrerà una rappresentanza di imprenditori prima dell’incontro con Moon, col quale ha avuto l’ultimo colloquio bilaterale ad aprile a Washington. Il presidente Usa dovrebbe quindi dirigersi verso la zona demilitarizzata, che ha definito il “vero confine” della Penisola coreana. (segue) (Git)