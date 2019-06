Corea del Sud-Usa: Trump giunto a Seul, incontrerà Moon e visiterà zona demilitarizzata (2)

- Prima di partire per la tappa coreana del suo viaggio, Trump ha rivolto un invito via Twitter al leader della Corea del Nord, Kim Jong-un: “Lo incontrerei al confine/zona demilitarizzata solo per stringergli la mano e salutarlo”, ha scritto. Pyongyang ha risposto con una dichiarazione rilasciata all’agenzia di stampa ufficiale, la “Kcna”, dal ministro degli Esteri Choe Son-hui, che lo ha definito “un suggerimento molto interessante”, aggiungendo che l’eventuale incontro sarebbe “un’altra occasione significativa per approfondire ulteriormente le relazioni personali tra i due leader e far avanzare le relazioni bilaterali”. Il ministro, tuttavia, ha precisato che Pyongyang non ha ricevuto alcuna proposta ufficiale da Washington. (Git)