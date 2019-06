Energia: Mosca e Riad confermano impegno a sostegno stabilità mercato petrolifero globale

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, e il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, hanno confermato di essere determinati a collaborare a stretto contatto per garantire la stabilità del mercato petrolifero mondiale. Lo ha dichiarato oggi il capo del dicastero dell’Energia di Mosca, Aleksander Novak. “Il colloquio si è svolto in un clima di reciproca intesa, e le due parti hanno confermato il loro impegno a sostegno della stabilità all’interno del mercato energetico mondiale”, ha detto il ministro, sottolineando l’importanza di collaborare a stretto contatto per ottenere risultati concreti in questo senso. “A fronte della pesante incertezza che sta caratterizzando il mercato petrolifero globale, i paesi produttori devono assolutamente coordinare la loro attività in modo da garantire forniture efficienti e puntuali al mercato”, ha concluso Novak. (Git)