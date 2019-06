Albania: ambasciata d’Italia, importante che cittadini possano esercitare diritto di voto - Rpt

- Ripetizione con titolo e testo corretto:L’ambasciata d’Italia in Tirana si allinea alla dichiarazione odierna della delegazione europea. E’ di fondamentale importanza che i cittadini possano esercitare regolarmente il loro diritto di voto ed è responsabilità delle parti interessate assicurare che le operazioni di voto – monitorate dalla Missione Osce/Odihr con il coinvolgimento di osservatori di diversi Stati membri dell’Unione europea – si svolgano senza alcuna forma di ostruzione. Ogni forma di violenza, si legge in una nota della sede diplomatica italiana, o di incitazione alla violenza non sarà accettata in nessuna circostanza. Tutti gli schieramenti politici dovranno dimostrare moderazione ed evitare una retorica provocatoria.L’ambasciata d’Italia richiama l’assoluta importanza del Processo di integrazione europea dell’Albania. Affinché il paese proceda in questo percorso è fondamentale che le parti si impegnino al più presto in un dialogo aperto e franco per superare l’attuale crisi politica e sostenere le necessarie riforme. In questo contesto l’Ambasciata d’Italia raccomanda a tutti le parti di sostenere la riforma della giustizia e invita le istituzioni e gli organismi interessati a impegnarsi ad accelerare la sua applicazione, con particolare riferimento alla sollecita nomina dei giudici della Corte Costituzionale per garantirne la piena operatività. E’ inoltre importante che le parti si impegnino nella riforma elettorale e nel rispetto dello Stato di diritto, incluso il contrasto alla corruzione. (Alt)