Yemen: prosegue campagna Houthi di reclutamento minori nel nord

- Prosegue la campagna dei ribelli sciiti yemeniti Houthi per il reclutamento dei minori da inviare sul fronte a combattere contro l’esercito governativo e la Coalizione araba a guida saudita. Secondo quanto riporta l’emittente televisiva “al Arabiya”, sono stati sequestrati nei giorni scorsi quattro ragazzini sottratti alle loro famiglie nel governatorato di Amran, nel nord dello Yemen, per essere portati sul fronte a combattere, il tutto senza informare i genitori. L’emittente ha pubblicato i nomi dei quattro ragazzini dopo aver ricevuto la segnalazione dalle loro famiglie. Molti dei ragazzini rapiti dai ribelli Houthi in Yemen, strappati dalle loro famiglie, scompaiono nel nulla per un lungo periodo salvo poi ricomparire morti o feriti negli ospedali di Sana’a.(Res)