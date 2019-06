Migranti: Zoffili (Lega) su Sea Watch, Fico e Casellati censurino esponenti Pd a bordo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Carroccio quindi aggiunge: !E se ora, com'è giusto, vengono applicate le doverose sanzioni penali e amministrative verso l'equipaggio della Sea Watch, spero non manchino almeno delle pubbliche censure da parte dei presidenti di Camera e Senato, Fico e Casellati, nei confronti di quei deputati e senatori del Pd che hanno legittimato questo scempio giuridico. Per quanto riguarda la Bicamerale che presiedo, invece, la miglior risposta sarà la nostra presenza a Lampedusa dove, insieme alle nostre funzioni di vigilanza e controllo rispetto a quanto accaduto, daremo un segnale di presenza ai lampedusani costretti a sopportare queste difficili situazioni da anni". (Com)