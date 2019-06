G20: premier Singapore Lee, “nessun progresso significativo”

- Il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, in una conferenza stampa al termine del vertice dei capi di Stato e di governo del G20 a Osaka, in Giappone, ha espresso insoddisfazione e preoccupazione per l’irrigidimento delle posizioni rispetto al summit dell’anno scorso in Argentina, concludendo che non sono stati compiuti passi avanti significativi e avvertendo i suoi connazionali di prepararsi a un futuro incerto. Secondo il premier singaporiano, il comunicato finale, che non ha denunciato il protezionismo, ma si è limitato a evidenziare la necessità di un ambiente commerciale “libero, equo, non discriminatorio”, è “un insieme di parole con cui tutti erano a loro agio, ed è una descrizione di dove siamo oggi”. “È preoccupante che non siamo stati in grado di compiere progressi significativi in ​​avanti”, ha commentato. (segue) (Git)