G20: premier Singapore Lee, “nessun progresso significativo” (2)

- Lee ha osservato che quattro o cinque anni fa le differenze erano tra il mondo sviluppato e quello in via di sviluppo, mentre “ora le divisioni sono persino all’interno dei paesi sviluppati” e che gli Stati Uniti “sono andati per la loro strada, ma anche gli altri paesi non sono unanimi su molte questioni”, anche all’interno dell’Europa. A suo parere “questi sono problemi molto difficili da risolvere”, anche se il sostegno al rafforzamento dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) è un passo “nella giusta direzione”. (segue) (Git)