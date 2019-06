G20: premier Singapore Lee, “nessun progresso significativo” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il premier di Singapore, la chiave per sostenere il sistema commerciale multilaterale è promuovere il libero scambio tra paesi che condividono lo stesso approccio. A questo proposito Lee ha fatto riferimento all’accordo di libero scambio tra Singapore e l’Unione europea, recentemente firmato, e alle trattative in corso tra sedici partner per il Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep) e a quelle tra la città-Stato, il Cile e la Nuova Zelanda per il Digital Economy Partnership Agreement (Depa). (Git)