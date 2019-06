Trasporti: Vercellotti (FI), basta carri bestiame sulla Torino-Milano

- “In questi giorni ho avuto contatti costanti con il neo assessore ai Trasporti Marco Gabusi a seguito delle decine di segnalazioni che mi sono pervenute da parte dei pendolari della tratta ferroviaria Torino-Milano. Sono stanco di leggere messaggi come quello ricevuto oggi da un mio concittadino vercellese ‘Carlo scusa se ti rompo, è la disperazione che mi fa scrivere. Non c’è una carrozza vivibile. Ci saranno 45 gradi, oggi è un delirio peggio di ieri. Dovete fare qualcosa’. Da troppo tempo ricevo messaggi come questo senza che venga risolto un problema che è legato essenzialmente al rispetto della dignità della persona". Ad affermarlo è il nuovo consigliere della Regione Piemonte di Forza Italia, Carlo Riva Vercellotti, a seguito dei gravi disservizi che si stanno registrando in questi giorni sui treni regionali veloci della tratta Torino-Milano. (segue) (Rpi)