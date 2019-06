Trasporti: Vercellotti (FI), basta carri bestiame sulla Torino-Milano (2)

- "Gli utenti delle nostre linee ferroviarie hanno diritto di poter viaggiare su treni sicuri, confortevoli, puliti e puntuali: non importa che siano lavoratori, studenti o turisti - prosegue Carlo Riva Vercellotti - . I carri bestiame devono finire! Esistono dei contratti con degli standard ben precisi che devono essere fatti rispettare e l’assessore Gabusi – come ha avuto modo di sottolineare in una nota stampa proprio oggi – si muoverà in questo senso nei prossimi giorni. Sono certo che daremo seguito al programma scritto con il presidente Cirio. E’ necessario aumentare il numero di carrozze nelle ore di punta ed è indispensabile rivedere i contratti di programma con Trenitalia e Rfi per ottenere più efficienza portando a pagare per i disservizi i manager strapagati che da anni non vengono mai sanzionati”. (Rpi)