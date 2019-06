Rifiuti Roma: volontari bonificano area esterna ippodromo Capannelle. Portati via mille sacchi di spazzatura

- Sono terminate questa mattina le operazioni di bonifica su via Appia Nuova altezza dell'ippodromo di Capannelle, una vasta area commerciale al confine tra VIII e VII Municipio. I volontari dei Pics, gruppo di Protezione civile Roma, hanno in 4 giorni imbustato circa 1.000 sacchi di spazzatura di ogni genere: bottiglie, lattine, sacchetti uso domestico pieni di rifiuti, foglie secche e molte siringhe. Per la rimozione delle buste, delle ramaglie e di svariati materiali ingombranti tra cui alcuni materassi, "abbiamo richiesto aiuto al Presidente dell'VIII Municipio Amedeo Ciaccheri - si legge sulla pagina Fb dell'associazione - che si è subito attivato con Ama ed ha fatto inviare sul posto un grande camion con braccio ragno. Abbiamo anche potato alcuni oleandri ed alberi che ingombravano il marciapiede costringendo i passanti a transitare sulla pericolosissima via Appia Nuova. Ricordiamo a tutti che in questo periodo il marciapiede è utilissimo al grande flusso di pubblico che si reca alla manifestazione 'Rock in Roma' ". (Rer)