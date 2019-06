G20: dichiarazione conclusiva conferma dissenso sul cambiamento climatico (7)

- Sull’uguaglianza di genere, “essenziale per conseguire un obiettivo sostenibile e inclusivo” e “questione trasversale”, vengono registrati progressi verso l’obiettivo di Brisbane, di ridurre il divario nella partecipazione della forza lavoro tra uomini e donne del 25 per cento entro il 2025, anche se resta da affrontare il divario di genere nel lavoro di cura non retribuito che rimane un grande ostacolo alla partecipazione delle donne nel mercato del lavoro. L’impegno principale è “continuare a sostenere l'istruzione e la formazione delle ragazze e delle donne”, in particolare nelle aree rurali, dall’istruzione primaria all'accesso alle discipline Stem (Scienze, tecnologie, ingegneria e matematica). (segue) (Git)