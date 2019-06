G20: dichiarazione conclusiva conferma dissenso sul cambiamento climatico (9)

- Nel paragrafo sullo sviluppo, confermando la volontà di svolgere un ruolo di primo piano per l’attuazione dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite, si riconosce che “i finanziamenti pubblici e privati ​​internazionali per lo sviluppo e altri meccanismi di finanziamento innovativi, compresa la finanza mista, possono svolgere un ruolo importante”; si individua tra gli investimenti prioritari quello nel capitale umano e si ribadisce l’impegno a “fronteggiare i flussi finanziari illeciti”. In materia di salute, “prerequisito per una crescita economica sostenibile e inclusiva”, viene ricordato l’impegno per “una copertura sanitaria universale secondo i contesti e le priorità nazionali” e promesso un rafforzamento dei sistemi sanitari incentrato sulla qualità; anche in questo caso viene sottolineata l’importanza di promuovere “un invecchiamento sano e attivo”. (segue) (Git)