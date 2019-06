G20: dichiarazione conclusiva conferma dissenso sul cambiamento climatico (11)

- Tuttavia, “gli Stati Uniti ribadiscono la propria decisione di recedere dall’accordo di Parigi perché ciò svantaggia i lavoratori e i contribuenti americani. Gli Stati Uniti ribadiscono il loro forte impegno a promuovere la crescita economica, l’accesso e la sicurezza dell’energia e la tutela ambientale”, ricordando che sono in prima linea nel mondo nella riduzione delle emissioni: le emissioni statunitensi di anidride carbonica legate all’energia sono diminuite del 14 per cento tra il 2005 e il 2017 mentre l’economia è cresciuta del 19,4 per cento. (segue) (Git)