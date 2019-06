Rai: Di Nicola (M5s), giornalisti azienda chiedano scusa

- In un post su Facebook Primo Di Nicola (M5s), vicepresidente della commissione di vigilanza sulla Rai e componente della commissione Finanze del Senato, scrive: "Caro Cdr di Rainews24, cara Usigrai, cari giornalisti della Rai, come sapete mi sono sempre astenuto dall'intervenire sulle scelte giornalistiche e il taglio dei servizi per semplice rispetto della vostra autonomia professionale. Per cui se ho mosso i rilievi che conoscete, l'ho fatto solo perché il servizio da voi reso ieri da Genova non è stato semplicemente all'altezza di quella 'completezza informativa' sbandierata nel Contratto di servizio sottoscritto dalla Rai con il ministero dello Sviluppo economico. Circostanza che lede la corretta informazione alla quale gli utenti e i cittadini hanno diritto".Rispondendo alla Rai che aveva replicato ai rilievi critici del senatore pentastellato a proposito del servizio trasmesso da Rainews24 in occasione della demolizione del Ponte Morandi. Servizio che ha oscurato il vicepremier, Luigi Di Maio, dando invece spazio ad altri rappresentanti istituzionali, Di Nicola prosegue: "Che le cose non siano correttamente andate non lo dice solo il sottoscritto, lo ammettete in fondo anche voi nel vostro comunicato scrivendo che 'a causa di problemi tecnici il segnale non è stato costante e la regia, per non interrompere la diretta, ha mandato in onda un'agenzia internazionale che non includeva il vicepremier Di Maio'. Sarebbe bastato chiedere scusa agli interessati e agli ascoltatori per il 'disguido'. La vostra risposta ai nostri rilevi invece è stata, oltre che offensiva, una goffa quanto altezzosa difesa corporativa. Una brutta pagina per la Rai e soprattutto per gli organi sindacali dei suoi giornalisti, lasciatevelo dire con schiettezza. Un altro episodio che porta acqua al mulino di chi considera questa azienda irriformabile. Tanto da chiederne la privatizzazione", conclude l’esponente pentastellato.(Rin)