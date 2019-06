Migranti: Strada (Emergency), completa solidarietà a Sea Watch, disobbedienza civile da perseguire con queste istituzioni

- Il Fondatore di Emergency Gino Strada, all'evento per festeggiare i 25 anni dell'associazione umanitaria, in corso a Milano al Teatro Del Verme, interpellato sul caso Sea Watch, ha dichiarato: "Completa e totale solidarietà con la Sea Watch, la disobbedienza civile è da perseguire di fronte a queste istituzioni che si comportano in modo che non potrei definire in altro modo se non fascista. Noi ci impegneremo per cercare di risolvere con la pressione di massa questo problema drammatico - ha proseguito Strada - perché oggi sul banco degli imputati c'è chi vuole aiutare e credo che difendere i valori dell'aiuto e non dell'indifferenza sia una caratteristica fondamentale di una società civile. Emergency c'è in questa battaglia". (Com)