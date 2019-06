Forza Italia: Toti, si sta sciogliendo come neve al sole, servono nuove facce e regole

- A Forza Italia servono nuove facce e nuove regole perché "si sta sciogliendo come neve al sole". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Giovanni Toti, a margine del convegno "Il futuro per Forza", organizzato da 5 esponenti lombardi di Forza Italia in corso a Sesto San Giovanni. "Se non ci rendiamo conto che stiamo lasciando un blocco sociale così importante in questo Paese, quello che ha costruito questo Paese, senza una rappresentanza politica, facciamo un’azione sconsiderata". "Io - ha spiegato Toti - credo ci sia spazio per ricostruire ma affinché ci sia spazio per ricostruire bisogna che questo partito diventi di nuovo una piattaforma per tutti coloro che in questo Paese hanno idee liberali riformiste, popolari e cattoliche alleati con i nostri amici del centrodestra, aperti tutti coloro che in questi 25 anni hanno cambiato casa, agli lettori che ci hanno abbandonato, ai dirigenti politici che si sono disaffezionati a noi e ai tanti amministratori che hanno trovato rifugio nelle liste civiche. Per fare questo servono regole nuove, serve un’apertura mentale nuova, un’apertura dei confini del nostro partiti ed è quello che chiedo da molto tempo". (Rem)