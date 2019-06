Migranti: Meloni su Sea Watch, unica soluzione ad attracco arrogante è blocco navale

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, commenta su Facebook gli ultimi sviluppi della vicenda Sea Watch: "Come previsto alla fine la Sea Watch ha fatto come voleva e ha attraccato al porto di Lampedusa. Questa volta addirittura forzando l'alt della Guardia di finanza e mettendo in pericolo i suoi stessi passeggeri e le nostre Forze dell'ordine, il tutto con la complicità di parlamentari italiani vergognosamente schierati con chi viola le leggi dello Stato. Cosa altro deve subire l'Italia? - si chiede -. L'unica soluzione vera all'arroganza delle Ong e agli sbarchi fantasma è un blocco navale al largo della Libia per impedire ai barconi di partire. E intanto affondiamo (smantelliamo) la Sea Watch, per far capire a olandesi, tedeschi e al mondo intero che l'Italia non si fa prendere in giro". (Rin)