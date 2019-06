Castelli Romani: perde controllo moto e finisce contro auto, muore centauro ad Ariccia

- Incidente mortale questa notte ad Ariccia in via del Ginestreto. Un uomo di 37 anni, che era alla guida della sua morto, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e si è andato a schiantare contro un'auto che arrivava in senso opposto. Il centauro è morto sul colpo. Il conducente dell'auto è stato sottoposto a tutti i test del caso, risultando negativo. La salma è stata portata al policlinico di Tor Vergata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Nemi e la radiomobile di Velletri.(Rer)