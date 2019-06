Migranti: Tripodi (FI) su Sea Watch, solidarietà a Gdf, da capitana azione scellerata

- La deputata di Forza Italia, Maria Tripodi, commenta su Twitter: "Ora, dopo averla incensata per settimane i paladini sinistri del politicamente corretto come spiegano la scellerata azione di una Capitana, a loro giudizio valorosa, paladina dei diritti e della civiltà, che forza per tre volte un posto di blocco della Guardia di finanza fino a schiacciare la motovedetta alla banchina rischiando di provocare una strage? Io sto con la Guardia di Finanza alla quale massima solidarietà", conclude.(Rin)