Forza Italia: Toti, sfiduciato da Berlusconi? Percorso cambiamento lo ha avviato lui

- Il percorso di cambiamento, "per la verità, una settimana fa l’ha aperto il presidente Berlusconi, che ha preso atto, evidentemente condividendole, mi auguro, delle ragioni del mio dissenso del mio stimolo e del mio pungolo costante al partito". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Giovanni Toti, a margine del convegno "Il futuro per Forza", organizzato da 5 esponenti lombardi di Forza Italia in corso a Sesto San Giovanni rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto un commento sull'indiscrezione apparsa oggi sul Corriere della Sera, secondo la quale Silvio Berlusconi sarebbe stato a un passo dallo sfiduciarlo. (Rem)