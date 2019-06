Anguillara: coppia anziani trovata svenuta in casa, malore per il caldo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una coppia di anziani di 81 anni, è stata trovata svenuta nel salotto di casa, ad Anguillara, comune alle porte di Roma dai carabinieri della locale stazione. A lanciare l'allarme, un conoscente degli anziani che da due giorni non riusciva a mettersi in contatto con i due. I militari si sono così recati a casa della coppia, entrando da una finestra semi aperta. Una volta dentro li hanno trovati svenuti a terra. Immediati sono scattati i soccorsi. Portati all'ospedale di Bracciano sono sono gravemente disidratati ma non in pericolo di vita. (Rer)