Azerbaigian: presidente approva costruzione autostrada nel distretto di Bilasuvar

- Il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, ha approvato un decreto per la costruzione di un’autostrada che colleghi le località di Bilasuvar, Bahramtepe, Chayli, Baghbanlar, Aranli e Zahmatabad, nel distretto di Bilasuvar. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Trend”. Stando alle informazioni diffuse, l’Agenzia statale per le autostrade dell’Azerbaigian ha allocato 5,6 miliardi di manati (quasi 2,9 miliardi di euro) per la costruzione della strada, che garantirà un collegamento efficiente tra quattro aree residenziali che ospitano 12 mila persone. (Res)