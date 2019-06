Migranti: sindaco Sala su Sea Watch, la capitana l’ha fatto per salvare vite umane

- A chi gli ha chiesto se fosse giusto, in merito al caso specifico della Sea Watch, disobbedire alla legge, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell’evento di celebrazione dei 25 anni di Emergency in corso al Teatro dal Verme nel capoluogo lombardo, ha replicato: “In questo caso la capitana l’ha fatto per salvare delle vite umane”. “Noi siamo abituati a fare di singole persone degli eroi e dopo tre settimane ce ne dimentichiamo - ha proseguito Sala - non elaborerei tanto quindi sulla capitana, che ha fatto quello che riteneva di fare, che ha fatto il suo dovere e che si è presa i suoi rischi. Ma ciò deve portare a una riflessione. Ne parlavo ieri con il ministro degli esteri Moaverl Milanesi, che tra l’altro ha pubblicamente dichiarato che i porti libici non sono sicuri. Per cui si può continuamente essere di lotta e di governo, dire tutto e il contrario di tutto, ergo le cose non vanno risolte. I porti libici non sono sicuri e la Libai in tante realtà è veramente un lager, come abbiamo visto anche raccogliendo voci da chi a Milano è arrivato”. Secondo il primo cittadino “Stiamo andando a prendere la questione dalla coda e non dalla testa e io non credo che si sia in condizioni oggi di dire in Italia ‘liberi tutti, dentro tutti’ - ha concluso Sala - Ma se poi si arriva a situazioni come questa, credo che ci sia un livello di disumanità che non è degli italiani. La formula è difficile e va risolta a livello europeo e vedo tanti paesi che si stanno girando dall’altra parte. Anche paesi che, chi ci governa presume più vicini. Quando si arriva a questi punti si è veramente andati oltre, perché quelli rischiano la vita, per cui trovo veramente disdicevole che ce la si prenda con 40 persone”.(Rem)