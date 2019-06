Forza Italia: Toti, "rivoluzione" a Ottobre, perso fin troppo tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia ha bisogno della sua "rivoluzione d'ottobre". Lo ha affermato Giovanni Toti, coordinatore nazionale di Forza Italia,a margine del convegno "Il futuro per Forza", organizzato da 5 esponenti lombardi di Forza Italia in corso a Sesto San Giovanni. "Se si tratta di andare avanti io ci sono - ha proseguito Toti - ma deve essere una rivoluzione e deve essere una rivoluzione vera, un percorso chiaro e dei tempi certi. Perché di tempo ne abbiamo perso fin troppo. Se su questo siamo tutti d’accordo io sono qua per battermi e cambiare tutto, ma è certo che questo dibattito non riguarda la classe dirigente autoreferenziale che si vede dimezzare i voti elezioni dopo elezioni ma tutto quel mondo moderato, produttivo, i corpi intermedi che oggi non guardano più a noi e devono tornare a partecipare". A chi gli ha chiesto i tempi di questa "rivoluzione", Toti ha risposto che "la rivoluzione dovrebbe essere a ottobre, che non porta benissimo in questo partito, però in generale è una data dove c’è un pochino più fresco e mi pare ragionevolmente lontana per poter organizzare. Non voglio dettare le mie regole e i miei tempi certo non abbiamo tempo da perdere". Il governatore della Liguria ha poi utilizzato la metafora di un'assemblea condominiale per spiegare le necesdità del congresso: "Per invitare tante persone che vivono in case diverse, separate, che si guardano un po’ in cagnesco e invitarli a vivere in un nuovo grande condominio", ha spiegato Toti, "devi dargli la possibilità di andare in assemblea, di esprimere i propri millesimi di voto, le proprie idee, non puoi mandargli a casa le spese condominiali pensando che partecipano solo con il sangue non con la volontà di collaborare".(Rem)