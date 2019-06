Sicurezza: Sala su Daspo urbano, saranno su situazioni specifiche, in settimana ci lavoriamo

- Interpellato in merito ad eventuali novità sulla questione del Daspo urbano, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha dichiarato: “In settimana, a causa del tema delle Olimpiadi, abbiamo dovuto lasciare un po’ lì la questione - ha precisato il primo cittadino - Io non credo che si possa parlare di Daspo generalizzati, parlerò di Daspo specifici per realtà che danno disturbo e infrangono la legge rispetto a situazioni specifiche. Andremo avanti, al di là di averlo annunciato ho dovuto fermarmi per le Olimpiadi, in settimana ci lavoriamo”. (Rem)