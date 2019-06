Migranti: Salvini, da Sea Watch atto di guerra, pronto decreto espulsione per Carola se non resta in galera

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una diretta Facebook è tornato sull'esito della vicenda Sea Watch. "Arrestata la nuova eroina di Partito democratico", che non sapendo "come impiegare il suo tempo" ha deciso di "speronare nella notte la motovedetta Guardia di finanza. Ci sono i video - ha precisato Salvini - questi non possono più mentire, questi sono delinquenti. Questo è un atto criminale, è un atto di guerra". Il titolare del Viminale ha quindi informato che la responsabile della nave è stata "arrestata ed è a domiciliari a Lampedusa. Ci sono 48 ore di tempo per decidere se deve rimanere in galera o no. Ho fiducia nella magistratura - ha aggiunto ancora - ma credo che un atto del genere non debba rimanere impunito. Se verrà confermata la galera ci sarà processo, altrimenti è già pronto un decreto del ministero per l'espulsione, destinazione Berlino".(Rin)